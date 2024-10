Pacifico: “Stadio del nuoto: in questo momento essenziale garantire la sicurezza pubblica”

“La scorsa settimana, il custode giudiziario dello Stadio del Nuoto, ha denunciato la violazione dei sigilli. Nonostante la struttura sia ufficialmente chiusa per lavori di messa a norma, sono state riscontrate presenze non autorizzate all’interno per lo svolgimento di attività di allenamento. E’ importante che tutti si attengano scrupolosamente alle indicazioni del Giudice competente.

Qualsiasi accesso non autorizzato può mettere a rischio la sicurezza pubblica e conseguentemente rallentare ulteriormente il processo di riapertura.” Lo dichiara il segretario allo sport Patrizio Pacifico