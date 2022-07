Ordinanza di Tedesco: musica fino alle 2 per tutta l’estate. Ma chi controlla?

CIVITAVECCHIA – Musica fino alle 2 di notte nel weekend per tutta l’estate. E’ quanto ha deciso con una specifica il Sindaco Ernesto Tedesco andando “incontro alle esigenze dei locali pubblici”.

Con l’ordinanza in questione, infatti, il Primo cittadino dispone la possibilità «per gli esercizi e le attività ubicati nel centro abitato di proseguire le attività di intrattenimento fino alle ore 1:00 limitando le attività rumorose in base a quanto disposto dalla legge e, limitatamente alle serate di venerdì, sabato e domenica, fino al 31 agosto 2022» le attività d’intrattenimento potranno continuare fino «alle ore 2:00, purché prive di emissioni rumorose tali da pregiudicare il diritto al riposo dei residenti e limitando pertanto le attività sonore ad un livello di musica soffusa o di sottofondo».

Resta da capire, dato che non viene specificato, chi vigilerà sul rispetto dell’ordinanza e soprattutto delle emissioni sonore. Di certo non la Polizia locale, per la quale non sono previsti turni straordinari notturni; difficilmente le Forze dell’ordine, che spesso allorché vengono contattate dai residenti sono impegnate in interventi più urgenti; non la Asl Roma 4, quale non risulta abbia predisposto un piano di interventi per la rilevazione delle emissione sonore. Insomma, per i residenti tartassati ogni estate da schiamazzi e musica a tutto volume fino a notte fonda, c’è poco da stare allegri. Il “diritto al riposo” richiamato nell’ordinanza del Sindaco sembra più un vacuo esercizio retorico piuttosto che una effettiva tutela.