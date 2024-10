Mensa scolastica, incontro tra comitato dei genitori e amministrazione

CIVITAVECCHIA – “Incontro molto positivo tra il comitato costituitosi dai genitori dei bambini delle scuole cittadine e l’amministrazione per la questione che tiene banco da settimane sugli aumenti occorsi ai costi per le famiglie delle mense scolastiche” è quanto comunica l’ufficio stampa del Comune di Civitavecchia a seguito dell’incontro che si è svolto ieri pomeriggio tra amministrazione e genitori .

“Il Sindaco Piendibene ha aperto la riunione con una buona notizia per i genitori: “il dialogo con la ditta che gestisce la mensa è stato, dopo una importante azione di mediazione, positivo e c’è stato da parte loro un passo nella direzione che desideravamo per le famiglie: ci sarà uno sconto del 50% per il secondo e il terzo figlio che usufruiranno della mensa”

La vicesindaco e assessore all’istruzione Stefania Tinti ha inoltre comunicato che “per quanto concerne il contributo da noi richiesto e pervenuto dalla Regione Lazio per i pasti Biologici è allo studio degli uffici la soluzione migliore per venire incontro alle famiglie più penalizzate dall’impostazione data alle fasce ISEE dalla precedente amministrazione.”

Il sindaco ha sottolineato anche “lo spirito di solidarietà che si è instaurato tra i genitori che ha permesso di raggiungere un obiettivo importante”.

Dunque un risultato importante che fa esprimere soddisfazione sia dalla vicesindaca Tinti che da parte della consigliera Di Gennaro “l’amministrazione ha scelto la via del dialogo franco e credo che stasera siano state date risposte importanti, ovviamente continueremo a tenere una linea chiara che è quella della salvaguardia del benessere degli alunni”