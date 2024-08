Mensa scolastica , aumentato il contributo dovuto dalle famiglie

CIVITAVECCHIA – “Molte famiglie dal 1 agosto hanno provveduto al l’iscrizione, per il nuovo anno, al servizio di refezione scolastica per i loro figli e le loro figlie.

Purtroppo hanno visto aumentare il contributo dovuto.

In fase di preparazione del bando per rinnovare la concessione del servizio, a novembre 2023, è stata votata una delibera di giunta in cui si è approvato l’aumento delle tariffe della mensa scolastica e il ridimensionamento delle fasce, da otto a cinque, ciò ha comportato non solo aumento del contributo delle famiglie, ma soprattutto una maggiore ed evidente diseguaglianza sociale tra chi può e non può pagare.

Essendo questa delibera la base della gara di appalto non si può modificare.

Premesso ciò, ieri mattina mi sono incontrata, dopo aver allertato il Sindaco, subito disponibile, con l’assessora di riferimento e la dirigente del servizio, per chiedere il ripristino di ulteriori fasce intermedie, l’inclusione di bambini e bambine segnalate in situazione di disagio e di ripristinare lo sconto per il secondo e terzo figlio. Siamo in attesa di incontrare il concessionario Vivenda a cui faremo presente queste difficoltà”

Valentina Di Gennaro Consigliera comunale AVS