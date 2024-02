Marino (Lega): “Soddisfatti per la concessione area ex Privilege a Tankoa”

CIVITAVECCHIA – «È davvero una bella notizia per Civitavecchia ed è grande la nostra soddisfazione per la decisione dell’Adsp (ringrazio per questo il presidente Musolino) di accogliere finalmente la richiesta della Tankoa – Italian Yachts per la concessione dell’area ex Privilege. Con il sindaco Tedesco avevamo auspicato questa soluzione già nel marzo scorso quando, con una nota alla stampa, indicavamo i motivi per cui occorreva credere in questo investimento, sia in termini di rilancio economico (solo i capannoni porteranno a Civitavecchia circa centomila euro l’anno di Imu) e sia di circolazione virtuosa dell’indotto, fino alla possibilità di rilancio del circuito di formazione per i giovani del territorio. Civitavecchia vanta una storia antica di costruttori e mastri d’ascia, manutentori e metalmeccanici: oggi l’avvio dei primi due progetti di una società come la Tankoa, leader nella cantieristica di lusso, rappresenta un’occasione di rilancio per tutto il comparto navale. Ringraziamo i dirigenti della Tnkoa per aver scelto Civitavecchia per i nuovi investimenti». Così il consigliere Pasquale Marino (gruppo Lega).