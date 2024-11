Marino al sindaco Tidei: ” il confronto si costruisce con rispetto e trasparenza”

SANTA MARINELLA -Da Stefano Marino, Io Amo Santa Marinella, riceviamo e pubblichiamo:

“Riteniamo inopportuno e poco rispettoso il tono utilizzato dal Sindaco nel recente video rivolto alle opposizioni. Il confronto istituzionale non dovrebbe mai scadere in attacchi personali e offese, ma dovrebbe invece restare sui contenuti, caratterizzandosi per trasparenza e dialogo costruttivo. Una comunicazione chiara e diretta è essenziale per evitare incomprensioni, soprattutto su questioni che riguardano da vicino i cittadini e la loro qualità della vita.

Accogliamo con favore l’apertura del Sindaco alla possibilità di prolungare il servizio di scuolabus gratuito per gli alunni temporaneamente trasferiti a causa dei lavori di ristrutturazione della scuola. Non consideriamo questa una vittoria politica, ma una vittoria per la comunità. Ora, ci aspettiamo che questa decisione venga ufficialmente confermata e non resti solo un annuncio.

Desideriamo chiarire, per evitare possibili malintesi, che non stiamo mettendo in discussione l’importanza dei lavori di ristrutturazione. Il tema sul quale ci concentriamo è quello del trasporto scolastico. La nostra proposta è semplice e di buon senso: se i tempi del cantiere si allungano, si prolunghi di conseguenza anche il servizio gratuito di trasporto scolastico.

Abbiamo già inviato una richiesta ufficiale al Sindaco per ottenere chiarimenti formali su questo punto, poiché la risposta fornita nel video non è sufficiente. Desideriamo un impegno ufficiale a beneficio delle famiglie e degli studenti coinvolti.

Infine, ricordiamo che i bilanci preventivi degli enti locali devono essere approvati entro il 31 dicembre. In caso di ritardo, l’ente entrerebbe in regime provvisorio e potrebbe procedere per dodicesimi, ovvero ripartendo i costi sostenuti nel 2024 per i dodici mesi successivi. Pertanto, anche in tale scenario, è possibile coprire i fondi necessari per il prolungamento del servizio scuolabus, impegnando i 45mila euro in regime provvisorio, qualora la discussione e approvazione del bilancio dovessero andare oltre il termine stabilito”