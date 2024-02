Mari: ” Il mio ritorno in Forza Italia “chiacchiere da bar”

CIVITAVECCHIA – “In relazione alle “chiacchiere da bar”, evidentemente messe in giro ad hoc, circa un mio ritorno in Forza Italia in cambio di un assessorato nella Giunta regionale del Lazio, voglio dare una smentita categorica: insieme alla comunità politica che mi onoro di rappresentare, ormai da oltre un anno, abbiamo fatto la scelta di aderire convintamente al partito di Fratelli d’Italia.

Aggiungo che la linea politica tracciata dall’esecutivo provinciale svoltosi lo scorso venerdì a Civitavecchia mi trova in perfetta sintonia con quello che è il percorso tracciato per l’individuazione del candidato Sindaco.

Tale percorso, molto probabilmente, è stato mal digerito da qualche sedicente militante del partito, abituato, evidentemente, a cambiare opinione secondo le convenienze del momento.

Infine, in virtù del ruolo che oltre 16000 elettori mi hanno conferito, sto lavorando affinché si possa arrivare ad una candidatura vincente, indicata da FDI che consenta, nell’interesse esclusivo dei cittadini, di governare la città di Civitavecchia nei prossimi cinque anni”

Lo dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari