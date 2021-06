Mari: “Civitavecchia assuma un ruolo da protagonista nel PNRR”

CIVITAVECCHIA – “Un nuovo Piano Strategico per la città (quello attuale fu fatto dalla Giunta De Sio nel 2003 ) per creare sviluppo, sostenere l’economia locale e dare finalmente posti di lavoro nuovi ai civitavecchiesi”.

È questa la proposta che lancia Emanuela Mari, Presidente del Consiglio comunale.

“Abbiamo di fronte a noi una grande opportunità – sottolinea – quella di ridisegnare il futuro della nostra Città attraverso un Master Plan progettuale da attuarsi grazie ai fondi europei previsti nel PNRR. Per fare questo – mette l’accento la Mari – il Comune deve essere motore e promotore del massimo coinvolgimento di tutte le realtà industriali, sociali e culturali del territorio. Nei prossimi giorni, dunque, indirò una apposita Conferenza dei Capigruppo per avviare la discussione e definire rapidamente una deadline di interventi. L’Amministrazione deve partire dal coinvolgimento della Autorità Portiale, della Unione Industriali e delle associazioni dei lavoratori per realizzare una efficace piattaforma che ci guidi fuori dalle secche che stiamo vivendo”.