M5s:”L’Amministrazione di Cdx ritira gli sconti ai mercatali: un colpo duro per chi già soffre”

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione di centrodestra ha deciso di ritirare uno sconto prezioso agli operatori mercatali, sostenendo un’iniziale errore nel riconoscimento dell’esenzione durante il periodo critico della pandemia. La mossa suscita rabbia e frustrazione, mettendo ulteriormente in difficoltà una categoria già duramente colpita dalla difficile situazione economica e dall’apparente abbandono da parte dell’amministrazione. Una decisione che sembra dire: “Scusate l’errore, ora pagate il prezzo pieno per ogni ora di apertura”, lasciando gli operatori mercatali a fronteggiare sfide crescenti. Non è accettabile quello che ormai sembra essere un accanimento nei confronti di una categoria che rappresenta la storia e la tradizione del tessuto economico cittadino.”

Gruppo M5s