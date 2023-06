M5S:”Consiglio Comunale di Civitavecchia chiuso per ferie”

CIVITAVECCHIA – Troviamo inaccettabile la superficialità con la quale questa maggioranza approccia alle problematiche dei cittadini. La mancanza del numero legale che ha impedito lo svolgimento del Consiglio Comunale di ieri ha causato il rinvio dell’approvazione di provvedimenti importantissimi per i cittadini come la rottamazione delle cartelle e il regolamento della scuola dell’infanzia comunale paritaria.

Sentirsi dire che questo è periodo di ferie e che quindi queste cose possono succedere dà il senso dell’importanza che si attribuisce al ruolo che la cittadinanza ci ha chiamati a ricoprire.

Qualcuno insinua che in realtà il numero sia mancato per l’imbarazzo di dover confermare i sospetti che avevamo avanzato sul fatto che, allo stato attuale, la ruota panoramica sia posizionata senza alcun permesso su suolo demaniale vincolato. Infatti in data 26 giugno, subito dopo la presentazione della nostra interrogazione, la giunta si è affrettata ad approvare una delibera che concede alla società della ruota panoramica una proroga travestita da nuova concessione per la quale presenteremo per iscritto le dovute osservazioni.

Una maggioranza che è disposta a perdere un investimento di 3,5 milioni di euro per la realizzazione di un’opera di riqualificazione come quella della Frasca (se il procedimento amministrativo non verrà concluso entro ottobre 2023, tutto il lavoro fatto sarà gettato alle ortiche), che non si preoccupa di garantire la presenza in consiglio per dare un aiuto concreto a centinaia di cittadini che stanno vivendo momenti di difficoltà, non è sicuramente quello di cui questa città ha bisogno.

Movimento 5 Stelle Civitavecchia