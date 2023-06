M5S: “Modalità campagna elettorale… esci da questo corpo!!!”

CIVITAVECCHIA – “Come Movimento 5 Stelle di Civitavecchia esprimiamo pieno sostegno alla CGIL Funzione Pubblica di Civitavecchia Roma Nord Viterbo che ha deciso di abbandonare il tavolo di confronto promosso dal Comune di Civitavecchia denominato “manifestazioni e serate estive, eventi festività natalizie 2023”. E’ impensabile dirottare somme destinate all’efficientamento della viabilità e al servizio della Polizia Locale per eventi estivi e natalizi. E’ chiaro che il Sindaco e la sua maggioranza hanno intenzione di nascondere dietro una coltre di lustrini e paillettes il nulla maturato in questi 5 anni di centro destra.

Ci vorrebbe un esorcista per liberare il sindaco dalle farneticazioni da campagna elettorale. Dopo più di quattro anni continua a ripetere le stesse cose come un disco rotto, con la speranza che una bugia ripetuta all’infinito diventi una verità. Sembra che nonostante l’esperienza non sia riuscito ad avere quello slancio evolutivo che l’avrebbe dovuto catapultare nel mondo reale.

Continua a invocare l’amministrazione 5 stelle per la disperata situazione in cui molti settori della città versano. Continua a dimenticare che mentre l’amministrazione che l’ha preceduto, tra Comune e HCS, ha dovuto fronteggiare un indebitamento che girava intorno ai 100.000.000 di euro, e che nonostante le innumerevoli difficoltà è riuscita a mettere i conti pubblici in sicurezza, lui è riuscito solo a fermare tanti progetti e deperire tanti servizi, pur avendo tutti gli strumenti per migliorarli.

Ormai è tempo di bilanci e la città si è dovuta amaramente pentire della scelta fatta nel 2019. Anche i suoi lo stanno abbandonando avviando dei percorsi che lo escludono da programmazioni elettorali per il 2024. Sembra che si stia disperatamente cercando una collocazione per Tedesco ai piani alti pur di liberare la casella di Sindaco nella coalizione del CDX.

Elezioni che purtroppo non promettono nulla di buono. Ritornano nomi che questa città ha provato a dimenticare senza riuscirci. Si prospettano assembramenti composti sempre dalle medesime persone che a più riprese hanno dimostrato di non essere capaci di dare lo slancio necessario al cambiamento che serve a questa città. Ognuno con il suo centro d’interesse che purtroppo non sempre coincide con l’interesse della collettività.

Abbiamo bisogno di persone che non hanno fatto carriera grazie alla politica, che non hanno interessi tali da mettere privato e pubblico in competizione. Abbiamo bisogno di persone che hanno maturato esperienza sul campo e hanno dimostrato di avere a cuore solo il bene della comunità.

Noi lavoriamo per questo, forti di un esperienza che ci ha permesso di imparare e migliorare, a differenza di chi non ha mai provato a comprendere quale dovrebbe essere il corretto funzionamento di un apparato pubblico”

Movimento 5 Stelle Civitavecchia