M5S: “”Magliani chieda scusa a chi ha veramente fermato la centrale a gas e l’inceneritore”

CIVITAVECCHIA- “Abbiamo letto con sorpresa l’intervista rilasciata a Giampiero Romiti dal Vice Sindaco ed Assessore all’Ambiente Magliani, e siamo preoccupati dalla sua disinvoltura nel rivendicare i meriti delle vittorie ottenute dalla città nel recente passato. Ci sembra fuori luogo attribuirsi il merito di successi che sono stati ottenuti esclusivamente grazie all’unità e all’impegno di un territorio che ha fatto fronte comune su temi critici. È importante riconoscere che alcune delle più significative vittorie, come l’aver fermato la costruzione di una nuova centrale a gas e di un inceneritore al confine con Tarquinia, sono state il risultato del lavoro instancabile dei comitati, delle associazioni, dei sindacati e della politica tutta. Lavoro che ha creato le condizioni per permettere ai nostri consiglieri regionali, Devid Porrello e Gino De Paolis in primis, di presentare gli emendamenti, che una volta approvati, hanno permesso di fermare queste sciagure che altrimenti avrebbero violentato ancora una volta il nostro territorio.

Comprendiamo che vantarsi dei risultati ottenuti in quasi cinque anni di amministrazione possa risultare difficile per tutti i membri di questa maggioranza. Tuttavia, è sbagliato prendere in giro i cittadini con promesse vuote e proclamazioni come “faremo” e “vedremo” quando ormai ci si trova a pochi mesi dalla fine del mandato, come è ingiusto attribuirsi i meriti di risultati ottenuti da altri, per i quali si è forse fornito un sostegno più morale che sostanziale.

L’avvicinarsi della campagna elettorale sta iniziando a creare uno squilibrio evidente. Alcune persone elette con questa maggioranza sembrano rinnegare il progetto del centro destra presentato nel 2019, dimenticando i periodi in cui hanno anch’essi contribuito a ciò che ora considerano “nulla cosmico se non dannoso”, ed eccoli presentarsi con un altro vestitino, come se le persone potessero dimenticare da dove vengono e quello che hanno fatto. Siamo pronti a confutare qualsiasi tentativo di revisionismo storico che cerchi di attribuire a chi è stato incapace di agire i risultati ottenuti. È importante notare che, in un solo mandato, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto la sostituzione e l’approvazione del Ministero per tutte le opere di compensazione che dal 2003 nessuna amministrazione è riuscita ad ottenere da Enel. Di queste decine di opere, tra cui possiamo ricordare l’acquisto di nuovi autobus a metano, la creazione del parco della Resistenza, la realizzazione dei parchi Spigarelli a San Gordiano e a via Veneto, delle opere sull’idrico e tanto altro, ne rimaneva solo una da avviare, il parco Saraudi, che l’attuale amministrazione non è riuscita a far partire in quasi cinque anni, confermando il trend di promesse non mantenute che hanno caratterizzato un mandato che non lascerà in alcun modo traccia del suo passaggio”

M5S Civitavecchia