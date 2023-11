M5S: “L’Ennesimo Annuncio di uno dei tanti Assessori ai Lavori Pubblici: Opere Fantasma o Realtà? Il Polo Alimentare di Civitavecchia tra Nebbia e Incertezza”

CIVITAVECCHIA – Dal Movimento 5 Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo stufi di annunci vuoti e di promesse infrante! Apprendiamo con buona dose di perplessità la presunta soddisfazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Perello per l’approvazione del piano triennale in giunta. Ma attenzione, non si tratta di un errore, anche se può sembrare incredibile. Perello è stato consigliere comunale per ben quattro anni, eppure si è fatto spazio in giunta, come se fosse un capriccio di moda o una giostra su cui bisogna alternarsi. Il sindaco, noto per assecondare ogni membro della sua maggioranza, ha ceduto, in uno dei tantissimi rimpasti, nuovamente alle pressioni, ma quanto durerà questa decisione? Scommettiamo che, non appena avrà un nuovo mal di pancia, ci sarà una nuova contrattazione per assegnare le poltrone. E con questa amministrazione, non ci sorprenderebbe se ciò accadesse proprio in vista delle prossime elezioni. Questa amministrazione ha fatto della retorica la sua specialità, promettendo opere grandiose nel piano triennale, ma poi realizzando ben poco di quanto annunciato con pompa e fanfara nei giornali. Quattro anni sono trascorsi, e i risultati sono scarsi, se non nulli. Ma cosa ci colpisce ancor di più? La rinnovata presenza del cosiddetto “Polo Alimentare” nel piano triennale, indicato come un’opera da realizzare nel 2024. Ricordiamo a tutti che come Movimento 5 Stelle, abbiamo richiesto l’accesso agli atti per capire cosa prevedesse questo progetto, oltre alla riqualificazione di piazza Regina Margherita. Scoprimmo che era prevista la costruzione di una struttura di due piani in piazza XXIV Maggio. Nonostante le proteste, il progetto non è scomparso, e sono stati spesi decine di migliaia di euro in studi e consulenze per verificarne la fattibilità. E cosa abbiamo ottenuto? Niente! Un progetto avvolto nella nebbia più fitta, senza chiarezza su cosa accadrà a piazza XXIV Maggio, sugli operatori che vi rimarranno, sulla copertura che forse sparirà, sarà eliminata o rimodulata. Si sentono voci contrastanti, mentre decine di famiglie guardano al loro futuro con incertezza. Chiediamo chiarezza! Vogliamo sapere se l’annuncio dell’Assessore Perello è solo un altro annuncio stile D’Ottavio, o se c’è qualcosa di concreto dietro queste parole. Nel secondo caso, esigiamo che gli operatori del settore siano informati sui tempi e le modalità di realizzazione. Le giunte di centro destra hanno già causato abbastanza danni al mercato. È giunto il momento di agire con responsabilità, anziché affidarsi alle solite parole vuote. La città non si accontenta più di chiacchiere: vogliamo azioni concrete per il bene della nostra comunità”