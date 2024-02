M5S: “Il Sindaco dovrebbe leggere quello che firma: su Italcementi ennesima presa in giro alla città”

CIVITAVECCHIA – “Su Italcementi il Sindaco a quanto pare “si degna” di rispondere, come se non fosse pagato dalla città, anche se – come spesso capita – era meglio tacere. A quanto pare, infatti, siamo costretti a spiegare la delibera che lui, non noi, ha firmato. La Giunta delibera “di prendere atto e approvare il documento “Valutazione di fattibilità per la redazione delle disposizioni strutturali e degli indirizzi per la riqualificazione delle aree dismesse all’intorno del sistema portuale e in particolare per l’area ex Italcementi” presentato dalle Università Roma Tre – Dip. Architettura e La Sapienza di Roma – Facoltà di architettura in allegato sub “A””. La Giunta quindi ha APPROVATO un atto di indirizzo per la riqualificazione dell’area Italcementi e di conseguenza quello che c’è in quel documento verrà sviluppato: un’enorme area commerciale al centro della città. Ma non si erano vantati di averlo “sventato”? Certo, ma l’importante era sventarlo “a Fiumaretta”! Altrove sì può fare. Oltre il danno anche la presa in giro di aver sostituito la dicitura “Galleria grandi firme” con “commerciale” su uno degli edifici più grandi previsti nell’area.

C’è da aggiungere che tutta l’operazione estrometterà definitivamente il Comune dalla gestione dei flussi crocieristici: non essendoci più uno snodo di scambio a Fiumaretta, infatti, i turisti dal porto verranno trasferiti direttamente a Roma, e in città saranno un miraggio.

Dopo quasi cinque anni Tedesco rievoca le elezioni del 2019…non sarà che il potere logora chi rischia di perderlo?”

Movimento 5 Stelle