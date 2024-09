M5S e Lista D’antò: “Approvati in consiglio comunale due importanti atti per lo sviluppo della nostra città”

CIVITAVECCHIA – “Nel Consiglio Comunale di ieri abbiamo approvato due atti importanti per lo sviluppo e la riqualificazione della nostra città.

Grazie all’ottimo lavoro del nostro assessore Enzo D’Antò, in sinergia con gli uffici dell’ urbanistica, ora sarà possibile per il sindaco Marco Piendibene firmare un accordo con il Demanio per valorizzare la Caserma De Carolis, le Carcerette, la Caserma Stegher e l’ex deposito R104 sulla Braccianese Claudia. Riconosciamo che è un lavoro iniziato con la precedente amministrazione, anche se solo per la De Carolis. Noi lo abbiamo portato avanti e fortemente potenziato, nella convinzione che la continuità amministrativa sia fondamentale per realizzare progetti che richiedono iter di anni.

Inoltre abbiamo approvato il nuovo regolamento per insediamenti produttivi su aree pubbliche che finalmente contiene regole certe per gli imprenditori che vorranno investire sul nostro territorio, in particolare alla zona industriale.

I tempi dell’ urbanistica non sono sempre rapidi e grazie a questa amministrazione, capitanata dal sindaco Marco Piendibene, porteremo avanti anche le “buone” iniziative iniziate nel passato, nella convinzione che revocare progetti già avviati come accaduto con il mercato o il parco Saraudi significhi solamente fermare la crescita di una nuova e moderna Civitavecchia.

I consiglieri comunali Aprea, Cangani, Fustaino, Lecis, Menditto