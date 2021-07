M5S: “Continua lo smantellamento del porta a porta da parte del duo Tedesco-Magliani”

CIVITAVECCHIA – “Lo smantellamento della raccolta differenziata porta a porta operato dal duo Magliani-Tedesco continua inesorabilmente ai danni dei civitavecchiesi”.

Lo scrive in una nota il gruppo consiliare del M5S: “Dopo aver tolto un giorno di raccolta della plastica, facendo scendere la qualità della nostra plastica tanto che lo stabilimento di Pomezia la rifiuta e pare che CSP sia costretta a conferire al Pellicano (che, a questo punto, non si capisce perché e a quali costi dovrebbe prendersi la presunta plastica che altri impianti non accettano); dopo aver stravolto i giorni di raccolta senza una capillare comunicazione; dopo aver costretto i commercianti a mandare ogni volta la richiesta di raccolta cartone ora è la volta del mercato. Apprendiamo infatti che è stato soppresso il punto di raccolta a via dei Bastioni, perché a quanto pare era difficile tenere un operatore di Csp fisso e quindi il mercato a fine giornata rischia di tornare una discarica a cielo aperto, con il triste risultato di scarso decoro e di conferimento di tutti i rifiuti del mercato nell’indifferenziato”.

“Già un anno fa – concludono dal M5S – Tedesco e company avevano espresso chiaramente la volontà di passare a una raccolta stradale, sarà questo il vero obiettivo? Ovviamente la nostra é una domanda retorica dato che il “fantastico” duo ha sempre sostenuto questa triste volontà: riportare indietro nel tempo e nel livello di civiltà la nostra città”.