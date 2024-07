Lista Il Buon Governo: ” Composizione Giunta, Civitavecchia si distingue ancora”

CIVITAVECCHIA – Dalla lista civica il Buon Governo riceviamo e pubblichiamo:

“Metodo che vince non si cambia”. Suona così un detto popolare molto comune. Nessuno lo obietta ma certo che Civitavecchia sia rimasto l’ultimo comune tra quelli con il suo stesso numero di abitanti che deve ancora approvare la nuova giunta è un sintomo che non lascia ben sperare.

Non è prassi indicare la squadra di governo prima del voto ma così si alimentano aspettative e speranze a più soggetti od a più forze politiche per lo stesso incarico che poi diventano i classici nodi che vengono al pettine.

Viene da chiedersi se non fosse proprio Civitavecchia ad aver bisogno di una pratica così virtuosa ossia di indicare la squadra di governo prima del voto non solo per la tempistica (visto che siamo ad oltre una settimana dalla proclamazione del Sindaco e degli eletti ancora non si sono individuati i componenti della giunta) ma anche per la qualità dei componenti.

L’apparentamento con il Movimento 5 stelle ci aveva fatto ben sperare visto che anche loro avevano optato per questa buona pratica.

C’è da augurarsi che ne varrà la pena aver aspettato tutto questo tempo: la neo sindaca di Firenze, Funaro ha giustificato la mancata elaborazione della giunta per la ricerca di un assessore alla cultura che sia all’altezza, noi ci accontenteremmo che gli assessorati tecnici vengano assicurati da soggetti competenti con un tasso tecnico al pari o superiore a quello dei dirigenti per ovviare ad alcuni errori dirigenziali di cui siamo stati spettatori od ad infondere il coraggio di certe scelte soprattutto quando si tratta di superare le ingiustizie che subiscono i civitavecchiesi, usi civici docet. Vedremo “