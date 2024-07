Lega Santa Marinella, Maddaloni: ” L’uso di un linguaggio offensivo e denigratorio promuove una cultura di discriminazione”

SANTA MARINELLA – “Desidero esprimere il mio disappunto riguardo ai recenti comportamenti del Sindaco Tidei durante la seduta del Consiglio Comunale. In particolare, sono rimasto profondamente turbato dall’uso di termini inappropriati e offensivi che non solo non si addicono alla dignità del ruolo che ricopre, ma risultano anche particolarmente lesivi nei confronti delle donne.

Purtroppo, questo non è un episodio isolato. Il Sindaco ha mostrato, in diverse occasioni, un atteggiamento recidivo, rivolgendosi alle donne in maniera offensiva e denigratoria. Tale comportamento è inaccettabile.

Ritengo che sia fondamentale che il Sindaco mantenga un comportamento rispettoso e conforme ai valori di equità e rispetto che dovrebbero guidare le azioni di chi ricopre cariche pubbliche. L’uso di linguaggio offensivo e denigratorio, soprattutto nei confronti delle donne, non solo danneggia l’immagine dell’amministrazione comunale, ma promuove anche una cultura di discriminazione e mancanza di rispetto”. Lo dichiara Giuseppe Maddaloni, commissario Lega-Salvini Premier-Santa Marinella