Le strisce blu della discordia

CIVITAVECCHIA – Polemica a distanza tra Partito Democratico e la presidente della commissione Commercio, Roberta Morbidelli, in merito alle tariffe della sosta a pagamento. L’esponente d maggioranza interviene infatti per puntualizzare alcuni aspetti dopo la nota stampa del Pd. “Le tariffe dei parcheggi blu – afferma – sono state adeguate a seguito di richiesta da parte degli operatori del mercato, richiesta regolarmente espressa in audizione durante i lavori della nostra commissione. Per dover di cronaca dobbiamo dire che in commissione erano presenti anche esponenti del Pd che non hanno espresso nessuna contrarietà: anzi, colgo l’occasione per ringraziare il consigliere Piendibene, che ha dato il contributo concreto ai lavori dell’organo consiliare”. “In realtà – precisa ancora la consigliera Morbidelli – l’adeguamento delle tariffe delle sosta era già stato deliberato dalla giunta Cozzolino: c’è un provvedimento a firma dell’allora assessore D’Antò, risalente al 2019, che prevede la sosta giornaliera ad € 6.00 la quale ci sembrava francamente troppo esosa per le tasche dei cittadini. Pertanto abbiamo optato per un adeguamento minimo al fine di garantire maggior ricambio ai parcheggi adiacenti al mercato, senza gravare eccessivamente sugli utenti della strada”.

Parole a cui controbatte a stretto giro il Capogruppo del PD, Marco Piendibene: “Perfettamente in linea con la tendenza di questa residuale maggioranza a guida Tedesco, anche la Consigliera Morbidelli si cimenta con un’ardita performance di ‘mirror climbing’ tentando di ribattere ad un giusto affondo del PD sull’aumento delle tariffe dei parcheggi blu. La riunione della Commissione commercio, presieduta proprio dalla collega Morbidelli e a cui lei fa riferimento ringraziandoci per il contributo fornito, ha visto convenire tutti i presenti sulla necessità di introdurre una tariffa progressiva per gli stalli sulla trincea nei pressi del mercato e nelle zone immediatamente adiacenti. Ciò, in accordo con i rappresentanti del mercato presenti alla seduta, per favorire la possibilità di trovare più facilmente parcheggio per coloro che vanno a fare la spesa e scoraggiare chi parcheggia in quella zona a lungo (talvolta gli stessi furgoni dei mercatali) a fronte di una tariffa modesta. Quanto sopra non ha nulla a che vedere con quanto già previsto nel Piano Industriale allegato alla delibera 77 del 3 settembre 2020, alla quale abbiamo espresso un voto contrario, che già prevedeva un allungamento degli orari ed un incremento delle tariffe a partire dal mese di gennaio 2021, con un aumento dei ricavi stimato in 78.000 €/anno rispetto al 2019. Delibera di Consiglio antecedente alla Commissione commercio di cui sopra e che prefigura aumenti non certamente riferiti alla proposta fatta insieme ai mercatali. Infine – conclude Piendibene – ma non ultimo per rilevanza, la determinazione degli importi relativi alle tariffe dei parcheggi non attiene ai compiti del Consiglio Comunale che invece, ma questo la sa bene anche la Consigliera del Gruppo Misto, è materia compresa tra le competenze della Giunta Comunale”.