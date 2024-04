Lazio, gruppo Italia Viva: “Bene l’approvazione della legge sul caregiver familiare. Passo avanti importante sui diritti”

LAZIO – “Passo avanti significativo quello compiuto oggi in Consiglio regionale con l’approvazione della importante legge per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”, dichiara la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei.

“Con questo provvedimento si riconosce la valenza sociale, economica e morale, svolta dai quasi 25.000 caregiver familiari che operano nella nostra regione e che svolgono un ruolo centrale nel sistema integrato dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali dedicati alle persone con disabilità, non autosufficienti e anziani fragili.

Si tratta di una legge, proposta su iniziativa dell’assessore ai Servizi sociali Maselli, che ha visto il contributo di tutti i gruppi politici, con un proficuo lavoro svolto in commissione e che rappresenta un importante passo avanti dal punto di vista dei diritti dei cittadini della nostra regione”, conclude Marietta Tidei