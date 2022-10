L’Assessore Napoli “Terzo settore, aperto il bando per la co-progettazione sociale”

CIVITAVECCHIA – È stato pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per l’individuazione e il coinvolgimento, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e del Decreto ministeriale 31 marzo 2021, n.72, di Enti del Terzo Settore.

Come spiega l’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli, il provvedimento “mira ad individuare Enti del Terzo Settore che intendono collaborare con il Distretto socio-sanitario Ambito Territoriale RM/4.1 per la co-progettazione, la realizzazione e la gestione di azioni di Pronto intervento sociale ed interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità. La co-progettazione è finalizzata a garantire numerose azioni progettuali: il Pronto Intervento Sociale, la Costituzione della Centrale Operativa, per l’accesso alla residenza anagrafica e fermo posta, Housing first e stazioni di posta, l’attivazione del Centro Servizi per il contrasto alla povertà, il Centro accoglienza notturno emergenza freddo. Invito gli enti del Terzo settore a partecipare, in modo da creare quella rete indispensabile a potenziare i servizi a Civitavecchia e negli altri Comuni del distretto socio sanitario”.

I soggetti interessati a partecipare all’istruttoria di co-progettazione dovranno far pervenire, entro il 14 novembre, esclusivamente via PEC all’indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it. La PEC dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: “Avviso di co-progettazione pis: documentazione di partecipazione”.