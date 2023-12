Ladispoli, Sinistra Italiana: “Caro Sindaco con 345 mila euro si può fare una festa per tutti i cittadini”

LADISPOLI – Dal Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord “Mahsa Amini” riceviamo e pubblichiamo:

“Caro Sindaco Grando,

Nonostante le critiche, le lamentele e le brutte parole dedicate ai ladispolani, vogliamo essere ancora una volta propositivi, come buon auspicio per il nuovo anno, con la speranza che Lei ed il resto della maggioranza, ogni tanto, ci dimostriate anche di saper ascoltare.

Il capodanno è una bellissima festa per i giovani, poi si cresce e si invecchia, e ogni anno che passa diventa una tacca alla prossima campagna elettorale.

Ma pensiamo a tutti quei cittadini, che hanno altri pensieri per la testa: arrivare a metà mese, saldare le bollette, pagare il mutuo e mettere un piatto a tavola almeno una volta al giorno.

Pensiamo a coloro che anche a capodanno saranno soli, senza nessuno vicino.

Pensiamo a tutti quei senzatetto, buttati dentro una vecchia scuola abbandonata, con un solo rubinetto per lavarsi ed un bagno chimico da utilizzare.

E allora, come Circolo attivo sul territorio, Le proponiamo di fare festa!

Preventivando una spesa massima di €345mila, possiamo fare una bellissima festa per tutti e 40mila i cittadini.

Dividendo quella somma, e calcolando i vari sconti sulla spesa da fare, con poco più di 8 euro possiamo permetterci un fantastico veglione con tanto di spumante, lenticchie e cotechino, magari un’orchestrina (non a caratura nazionale) ma poco importerebbe.

Magari possiamo trovare qualche chef che, di questi tempi, avrebbe piacere a cucinare per più di 3 o 4 tavoli.

Siamo sicuri che questa idea piacerebbe a molti e si potrebbero ricucire quegli strappi della politica che anche per noi, diventano ingestibili quando continuiamo a parlare con i muri, perché ne fate una questione ideologica.

Rimaniamo tutti in attesa di un suo cortese riscontro.”