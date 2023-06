Ladispoli, PD: ” Consentire le attività balneari temporanee estive come fatto da più di 10 anni”

LADISPOLI – Come gruppo Consiliare abbiamo chiesto che l’Amministrazione facesse anche questo anno la delibera che, da più di dieci stagioni, consente nella zona di Torre Flavia l’apertura di attività turistico-balneari senza alcuna occupazione di demanio. Attività che davano la possibilità di accesso libero e di parcheggio in una zona altrimenti inaccessibile.

Le norme urbanistiche in vigore nella zona (le stesse di un anno fa) lo consentono.

Nulla è cambiato dal punto di vista normativo.

L’Amministrazione Comunale non ha finora deliberato ed invece ci sono stati incomprensibili attacchi polemici di ex assessori e delegati.

Riteniamo che più delle polemiche servano atti che consentano alle attività stagionali di aprire, a decine di giovani di avere una attività lavorativa, ai cittadini e ai turisti di parcheggiare e di arrivare su un tratto del nostro litorale altrimenti inaccessibile, oltre a garantire la sicurezza in quella parte di lungomare non sorvegliata dal Comune

GRUPPO CONSILIARE PD – LA FORZA DELLA COMUNITÀ e Circolo PD “Luciano Colibazzi”