Ladispoli Attiva: “Nessun Ospedale a Ladispoli. La Regione scarica Grando”

LADISPOLI – Da Ladispoli Attiva riceviamo e pubblichiamo:

“Ve la ricordate la grande promessa elettorale di realizzare un ospedale nel nostro territorio, che fece Alessandro Grando a pochi giorni dal voto per le amministrative del 2022? Ebbene, lo scorso 7 dicembre la giunta regionale del Lazio ha approvato la Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 e, purtroppo per la città, non vi è traccia del famoso ospedale, venduto come promessa elettorale ai cittadini di Ladispoli.

Politicamente uno schiaffo in faccia al nostro sindaco, che aveva annunciato di aver addirittura già individuato un’area di 4 ettari da destinare al futuro ospedale.

Ció che traspare con evidenza è che neppure la Regione a guida centro-destra abbia potuto fare a meno di scaricarlo su questo tema.

E pensare che fu proprio Grando a dichiarare solennemente ai propri elettori che grazie all’elezione di Rocca alla Pisana finalmente il sogno dell’ospedale sarebbe potuto diventare realtà.

Come Ladispoli Attiva, già nel corso della campagna elettorale, avevamo accusato il sindaco di dire bugie, perché non si promette qualcosa che, per quanto auspicabile per tutti, allo stato dei fatti è impossibile da realizzare (e che soprattutto tocca la carne viva delle persone) al solo fine di prendere voti e farsi rieleggere. Il tempo ci ha dato ragione. Quello che rimane di tutta questa triste storia è la pessima figura del nostro sindaco.”