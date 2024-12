La Rosa – Cacciapuoti: “Il Comune è riuscito nell’impresa di “risparmiare” sui più poveri”

CIVITAVECCHIA – “Oltre 540 domande respinte su 700 presentate. La mannaia che si è abbattuta su chi chiedeva una mano per passare un Natale più sereno è stata spietata. Colpa di un indirizzo politico che ha preteso che non solo i documenti attestanti lo stato di necessità fossero consegnati dal richiedente, ma da tutti i componenti dello stato di famiglia. Nell’anno in cui sono schizzate alle stelle le bollette Acea, si è aumentata al massimo l’addizionale Irpef, è salito il costo del servizio di mensa scolastica e si è ritoccata pure la Tari all’insù, il Comune è riuscito nell’impresa di “risparmiare” sui più poveri: un capolavoro! Ci chiediamo cosa avverrà l’anno prossimo, quando il contraccolpo sociale della crisi occupazionale sul territorio, con la chiusura della centrale e gli effetti sull’indotto, sarà fortissimo. Il Comune farà spallucce e manderà tutti a bussare alla porta di qualche associazione caritatevole? L’assessore Maucioni rifletta”. Così Annarita La Rosa e Raffaele Cacciapuoti, di Fratelli d’Italia Civitavecchia