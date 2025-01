La Rosa – Cacciapuoti ( FdI): “Luminarie fuori tempo massimo e anche d’intralcio”

CIVITAVECCHIA – “Dopo i ritardi clamorosi sui voucher natalizi che ancora non sono stati consegnati ai meno abbienti e anzi, sembra che non sia stata fatta nemmeno la graduatoria, abbiamo le luminarie di Natale che ancora campeggiano a Carnevale. Babbi Natale, stelle comete e rivedibili sirenette (non riuscitissima l’installazione ispirata al personaggio Disney messa in viale Garibaldi…) fanno così bella mostra di sé ancora a fine gennaio, oltre un mese dopo il 25 dicembre.

Inoltre, le operazioni di smontaggio non solo sono lentissime, ma stanno pure intralciando gli esercizi commerciali e il traffico, visto che avvengono durante gli orari di apertura dei negozi e di punta per la circolazione veicolare.

Domanda: ma non si potevano organizzare le fasi di smontaggio prima, in maniera più veloce o almeno in modo tale da non danneggiare il tessuto economico cittadino durante i saldi? Domanda ulteriore: ma nei termini di legalità e trasparenza, si potevano coinvolgere ditte della città che avrebbero conosciuto meglio il territorio e le sue esigenze?

Domandare è lecito, rispondere è cortesia e – aggiungiamo noi – amministrare bene è fortemente consigliato…”

Così Annarita La Rosa e Raffaele Cacciapuoti, di Fratelli d’Italia Civitavecchia