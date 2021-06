La Lega: “Siamo al fianco di Musolino”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare della Lega riceviamo e pubblichiamo:

“I 120 milioni in arrivo per il porto di Civitavecchia rappresentano un’importante iniezione di fiducia per il futuro. È evidente che non basteranno a risolvere tutte le lacune infrastrutturali dello scalo ma segnano sicuramente un’inversione di tendenza positiva. Grazie ai nuovi finanziamenti in arrivo, pur auspicando contributi superiori in termini di risorse economiche, sarà possibile avviare una nuova stagione di ripresa per poter mettere definitivamente alle spalle il nulla dell’ultimo quadriennio. Al Presidente Musolino, con cui questa Amministrazione comunale ha da subito avviato una più che proficua collaborazione, il compito di procedere velocemente per la cantierizzazione delle opere previste dai finanziamenti al fine di uscire dal lungo torpore che ha investito il porto di Civitavecchia e rimettere al centro di tutto lo sviluppo, il lavoro e l’occupazione. Come Lega siamo pronti a supportare l’azione amministrativa dell’AdSP per il bene del territorio e dei lavoratori e delle imprese locali”.

Gruppo consiliare Lega