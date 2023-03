Inaugurato lo stand di Assoporti “Cruise Italy” al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale

CIVITAVECCHIA – Inaugurato ieri mattina lo stand di Assoporti “Cruise Italy” al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale con il Presidente Musolino, che ha fatto l’intervento di apertura alla presenza della vice console italiana a Miami Eva Alvino.

“È bello quest’anno che tutto il crocierismo mondiale e italiano si ritrovi per confrontarsi dopo che lo scorso anno eravamo solo noi a Miami a rappresentare l’Italia e dopo che nel 2021 al termine della pandemia il porto di Civitavecchia è stato il primo al mondo a ripartire – afferma Musolino – Quest’anno ci aspettiamo numeri record e auspichiamo che tutta l’industria crocieristica torni a rappresentare pienamente quel valore aggiunto così importante per i nostri porti e per il sistema Italia”.