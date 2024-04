Il Sindaco: “Parte un altro cantiere: piazzale degli Eroi e viale Garibaldi cambiano pelle”

CIVITAVECCHIA – “Oggi inizia un nuovo capitolo per Piazzale degli Eroi. Come parte dei nostri sforzi per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rendere la nostra città ancora più accogliente e vivibile, abbiamo avviato un importante progetto di rinnovamento per questa piazza.

I lavori, che dureranno circa 90 giorni, vedranno la messa in opera di pavimentazione in sanpietrini nella fascia, attualmente in asfalto davanti a monumento dei caduti e la sostituzione delle betonelle presenti su viale Garibaldi, lato PiT, con lastre di Travertino e Basalto.

Il nostro obiettivo è quello di creare uno spazio che sia non solo funzionale, ma anche accogliente e piacevole per tutti: dai residenti che frequentano quotidianamente la zona, ai turisti che ci visitano da ogni parte del mondo, fino ai commercianti che animano questa vivace area”.

Così il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, sulla sua pagina Facebook.