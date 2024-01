Il PD sceglie Piendibene come possibile candidato Sindaco

CIVITAVECCHIA – Marco Piendibene è la scelta del PD come possibile candidato sindaco alle prossime amministrative che, con tutta probabilità, si terranno a giugno. Di seguito il comunicato del Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia, Piero Alessi, che lascia comunque spazio a possibili “colpi di scena” :

“In data 30 gennaio 2024 si è riunita la Direzione del Circolo del partito Democratico di Civitavecchia; in tale sede si è sviluppato il dibattito a seguito della relazione del segretario Piero Alessi, che ha descritto le azioni e i rapporti instaurati lungo il percorso che condurrà alle prossime elezioni amministrative.

La riunione è terminata con le conclusioni svolte dal segretario provinciale Rocco Maugliani.

La Direzione ha valutato positivamente l’atteggiamento di grande apertura e spirito unitario tenuto dal Partito Democratico, negli incontri che si sono svolti con altre forze della politica e del civismo. Con esse si è condiviso il giudizio relativo al fallimento della esperienza amministrativa del centro destra e di conseguenza si è reputato necessario lavorare alla costruzione di una ampia coalizione alternativa, su base programmatica, delle forze di centro sinistra, democratiche e progressiste.

La Direzione ha infine considerato, che sia giunto il momento nel quale il PD debba assumersi la responsabilità di fare un ulteriore passo in avanti e, in questo senso, si è dato mandato al segretario e alla delegazione a suo tempo individuata di proporre al tavolo della coalizione, il nome di Marco Piendibene, attualmente nostro capogruppo consiliare, quale possibile candidato sindaco.

Tale indicazione, viene avanzata nella ricerca del massimo di unità ed ha un carattere aperto, che conferma la disponibilità al confronto con eventuali diverse proposte avanzate dalle altre componenti della coalizione”