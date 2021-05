Il M5S presenta una mozione per sostenere il DDL Zan

CIVITAVECCHIA – Il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle annuncia una mozione per la difesa e il sostegno della comunità LGBTI+.

“Abbiamo provveduto a protocollare la mozione che impegni il Sindaco, la giunta e il consiglio comunale a prendere una posizione chiara contro la violenza di genere e sui diritti – spiegano dal gruppo M5S – Nello specifico, chiediamo di sostenere con un atto ufficiale il percorso del DDL Zan, contro l’omobitransfobia e la misoginia, da troppo tempo fermo al Senato e solo da poco calendarizzato. Una sequela di rinvii dal tono ostruzionistico di cui il nostro Paese proprio non ha bisogno. Un Paese dove i reati e le violenze di genere sono in costante crescita, ricordiamo ciò che è accaduto a Roma solo un mese fa, e dove l’odio nei confronti della comunità LGBTI+ sta raggiungendo livelli inaccettabili, noi del movimento chiediamo una presa di posizione di tutta l’amministrazione comunale, perché pensiamo che è proprio dalle istituzioni che debbano partire i messaggi più chiari su tematiche di rilevanza sociale come la battaglia per l’uguaglianza dei diritti, nonostante questa estate alcuni di loro si siano fatti portavoce di una manifestazione dal tono surreale. Con la presentazione della suddetta mozione chiediamo inoltre che l’amministrazione, ogni 17 maggio per la “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”, si faccia portavoce di eventi e campagne di sensibilizzazione. È sicuramente una mozione che abbiamo voluto fortemente anche considerato l’ampio dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane sulla tematica della lotta contro le discriminazioni”.