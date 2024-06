Il Comune di Santa Marinella diventa “social”

SANTA MARINELLA – Il Comune di Santa Marinella ha inaugurato nelle settimane scorse la sua entrata sui social network.

“La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città è di fondamentale importanza. In tal senso assume sempre più un ruolo centrale la comunicazione, che come sappiamo oggi è immediata, soprattutto perché affidata ai social network. Ecco, quindi, che nei mesi scorsi sono state aperte la pagina Facebook e il canale Whatsapp istituzionale del Comune di Santa Marinella- ha affermato il sindaco Pietro Tidei – Il tutto, come previsto nel programma di governo, fa parte di un progetto più ampio che vuole essere innovativo e che metta al centro l’informazione corretta e disinteressata sulle iniziative e sui servizi offerti dall’Ente comunale. Naturalmente non ci si vuole sostituire in alcun modo alle testate giornalistiche”.

Per avvicinare l’utenza al mondo digitale, il Comune ha messo a disposizione un servizio gratuito di Facilitazione Digitale presso la Biblioteca A. Capotosti, dove un’esperta guida il cittadino nell’uso dei servizi web e della pubblica amministrazione.

Secondo i dati emersi dal report di importanti aziende di rilevamento, il social più utilizzato nel mondo è ancora Facebook, seguito da Instagram e Whatsapp. Molti i Comuni in Italia che sono presenti sui social. Tra questi i capofila sono i Comuni di Bologna e di Venezia, ma l’uso delle piattaforme è più diffuso nelle città di medio-piccole dimensioni.

“I cittadini scelgono di usare i social per avere informazioni su servizi, attività culturali e sportive, ma anche su assistenza e servizi sociali. A tal proposito, voglio però ricordare che da anni esiste un sito internet del nostro Comune, dove poter accedere per avere dettagli e fare ricerche più approfondite. Naturalmente l’Ente ha messo a disposizione anche un ufficio di relazioni con il pubblico (URP), che metterà in contatto l’utenza direttamente con gli uffici preposti” ha spiegato il Primo Cittadino.

“L’atteggiamento dell’Amministrazione sui social è comunque quello di una sperimentazione continua. Si cerca di fornire un servizio utile alla cittadinanza, aggiustando il tiro e migliorando di volta in volta, anche con l’introduzione di nuovi strumenti digitali che la società ci metterà a disposizione”, ha concluso il Sindaco Tidei.

Per accedere al canale Whatsapp del Comune di Santa Marinella, basterà digitare il seguente link:

https://whatsapp.com/channel/0029VaQWfL589inp9Qie1q3z