Gruppo M5S: “Revocato l’affidamento del concorso di Civitavecchia a Confservizi”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“L’amministrazione Tedesco deve aver finito di revocare quanto lasciato da concludere dai 5 stelle, quindi comincia a revocare se stessa.

Ed ecco che dopo le auto revoche di diversi assessori e amministratori della partecipata, si passa alla revoca dell’affidamento a Confservizi per l’espletamento del concorso al comune di Civitavecchia.

Già ad ottobre dello scorso anno come gruppo M5S abbiamo segnalato ad Anac e Funzione pubblica, evidenziando dubbi sulla procedura concorsuale avviata dal comune e non sappiamo per quale motivazione, ma nei giorni scorsi l’amministrazione Tedesco ha chiesto la risoluzione consensuale a Confservizi.

A quanto pare la scelta dell’amministrazione Tedesco di revocare la gestione delle gare di appalto alla SUA di Città metropolitana di Roma, e affidarla a quella di Confservizi Lazio si è rivelata inadeguata. Ad esempio è notizia recente che la gara delle pulizie è stata fermata da un ricorso al Tar, perso dal comune quindi la gara è da rifare, i lavoratori vivono in uno stato di incertezza e i maggiori costi legali saranno a carico dei cittadini; come è noto che la stessa amministrazione Tedesco ha fermato le gare per asfaltare le strade.

Insomma la gestione delle gare da parte dell’amministrazione Tedesco fa acqua da tutte le parti e, a differenza di quanto sbandierato in campagna elettorale, non ha ancora permesso ad alcun civitavecchiese di lavorare per il proprio comune…ennesima promessa non mantenuta dall’amministrazione del ‘non fare’”.

Gruppo consiliare M5S