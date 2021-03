Gruppo M5S: “Mercato, il progetto misterioso”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo:

“Doveva essere la piazza più bella di Civitavecchia, con rifiniture di pregio e spazi fruibili a 360°. Ci sarebbero stati punti di cottura che avrebbero somministrato i prodotti del mercato, aree ricreative per bambini ed adulti.

Il progetto era già finanziato, autorizzato e con la gara per l’esecuzione assegnata. Dovevano solo partire i lavori.

Alla nuova amministrazione il progetto non è piaciuto, ed in barba al rischio di dover risarcire la ditta aggiudicatrice dell’appalto, ha revocato il progetto. Uno degli esercizi in cui questa amministrazione si è dimostrata particolarmente abile.

Il Sindaco e l’Assessore hanno detto che stavano già lavorando ad un progetto innovativo che avrebbe accontentato tutti, e che a breve sarebbe stato presentato.

Sono passati due anni e nel frattempo si è persa ogni traccia del progetto e dei soldi stanziati per il mercato.

Nessuna considerazione per il centro sociale ed economico della nostra città, un completo e preoccupante disinteresse. Nulla di quello che era stato pianificato è sopravvissuto a questa amministrazione, dai parcheggi a pagamento al rifacimento della piazza.

Ad oggi avremo dovuto già vedere i primi risultati, ed invece restiamo increduli a chiederci se un giorno o l’altro potremo avere il piacere di vedere un’idea o un progetto legato allo sviluppo di questa città proposto da questa amministrazione”.

Gruppo Consiliare M5S