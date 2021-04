Gruppo M5S: “ In arrivo 20 milioni di contributi dal MIT per il trasporto scolastico…ma Tedesco non ne fa richiesta”

CIVITAVECCHIA – “Nei giorni scorsi sul sito del MIT è stato pubblicato l’elenco dei Comuni che hanno ricevuto un totale di 20 milioni di contributi per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’anno scolastico 2019/2020. Attraverso un decreto del 4 dicembre scorso, il Ministero delle Infrastrutture insieme al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha indetto un avviso rivolto ai comuni che hanno potuto beneficiare di aiuti statali. Circa 140 comuni del Lazio che hanno fatto richiesta hanno ricevuto un totale di 2,5 milioni, ma tra i richiedenti non figura il comune di Civitavecchia. Evidentemente il sindaco Tedesco era troppo occupato a revocare e nominare assessori e amministratori di CSP invece che fare attenzione alla possibilità di richiedere contributi per ristorare la società partecipata al 100% dal comune che ricordiamo funziona grazie alle tasse profumatamente pagate dai cittadini. E ancora una volta grazie alle distrazioni di Tedesco a rimetterci è Civitavecchia”. Lo dichiara in una nota il Gruppo consiliare M5S.