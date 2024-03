Gruppo consiliare M5S: “”La maggioranza getta la maschera e prova a salvare il Biodigestore da 120.000 tonnellate””

CIVITAVECCHIA – “Questa mattina probabilmente si è raggiunto uno dei punti più bassi di questa amministrazione che fortunatamente sta volgendo al termine.

Dopo una discussione oziosa sull’ordine in cui sarebbero dovuti essere approvati i provvedimenti, la maggioranza ha fatto mancare il numero legale.

Ma partiamo dall’inizio.

Stranamente il provvedimento più importante della seduta, ovvero la conclusione del procedimento di decadenza della concessione che permetterebbe la costruzione del digestore da 120.000 tonnellate l’anno, era stato messo in fondo all’ordine del giorno.

Nel constatare come già mancassero diversi consiglieri di maggioranza (Frascarelli, Mari, Cacciapuoti e La Rosa), l’opposizione aveva chiesto di mettere al primo punto dell’ordine del giorno proprio questo importante provvedimento. Purtroppo la maggioranza guidata da un Sindaco mai stato padrone della situazione, non ha accettato la richiesta perché pretendeva, contro ogni logica, che l’opposizione rimanesse poi a mantenere – per l’ennesima volta – il numero legale ad un’armata brancaleone che i numeri per amministrare la città non li ha più ormai da tempo.

Dopo l’ennesima interruzione del Consiglio, mentre tutta l’opposizione presente è rientrata tra i banchi, ai su citati consiglieri assenti si sono uniti tutti quelli della Lega e il consigliere Palombo di Forza Italia.

A questo punto il numero legale per approvare un provvedimento così importante non c’era più nonostante la presenza dell’opposizione.

Questa è l’importanza che questa maggioranza dà alla salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini: fanno mancare il numero legale al provvedimento che eviterebbe la costruzione di un mega digestore da 120.000 tonnellate all’anno.

Sarebbe il caso che il Sindaco e la sua disastrata compagine levassero finalmente le tende anzitempo e trovassero il coraggio di dare conto alla città del loro comportamento magari chiedendo scusa per l’ennesima dimostrazione di incapacità e inadeguatezza”

Gruppo Consiliare M5S