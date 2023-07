Forza Italia: “Buon lavoro al neo Segretario Nazionale Antonio Tajani”

CIVITAVECCHIA – Azzurro Donna Lazio ed i Coordinamenti di Forza Italia di Civitavecchia e Fiuggi augurano buon lavoro al neo Segretario Nazionale Antonio Tajani. La ratifica dell’incarico è giunta nel corso del Consiglio Nazionale tenutosi a Roma. Due le importanti revisioni statutarie sancite dal Consiglio: Silvio Berlusconi rimarrà Presidente e fondatore del partito, nessun altro ricoprirà tale incarico, per questa ragione è stata necessaria una seconda modifica con l’introduzione della figura del Segretario Nazionale.

“Siamo certi che il Segretario Tajani, in virtù della sua esperienza e grande autorevolezza nazionale e internazionale saprà guidare al meglio il partito, come già dimostrato in questi primi, difficili trenta giorni seguiti alla morte del Presidente Berlusconi”, hanno dichiarato Beppe Incocciati (coordinatore di Fiuggi) e Moira Rotondo (responsabile Azzurro Donna Lazio).

“C’è grande interesse nei confronti di Forza Italia, l’anima moderata della coalizione al Governo anche in vista delle prossime elezioni europee. Andiamo avanti come ci ha chiesto il Presidente Berlusconi nel solco dell’europeismo e dell’attenzione per i tanti italiani che vorranno riconfermarci la loro fiducia. Civitavecchia saprà essere presente in questa nuova fase del partito”, dichiara la coordinatrice di azzurro donna Civitavecchia Cinzia Napoli.

“Dopo il cordoglio per la scomparsa del Presidente, non possiamo permetterci di perdere l’entusiasmo per continuare le sue battaglie storiche e quelle che l’attualità ci mette davanti: ed abbiamo il dovere di dare il nostro contributo di forza di governo, sia a livello nazionale che locale”, commenta inoltre il coordinatore di FI Civitavecchia Roberto D’Ottavio

Coordinamento Forza Italia Civitavecchia