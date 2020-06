Flashmob del comitato “Mirifiuto” al mercatino di Campo dell’Oro

CIVITAVECCHIA – Flashmob del comitato “Mirifiuto” questa mattina al mercatino di Campo dell’Oro. La parola d’ordine che ha animato l’iniziativa è sempre la stessa: ritiro della delibera di Giunta n° 47, che prevede la modifica delle modalità della raccolta differenziata nella zona 2, tutta la zona a monte della mediana.

“Ad un anno della partenza della raccolta differenziata, la popolazione ha fatto sua questa pratica virtuosa, al punto da raggiungere l’alta percentuale del 75% – affermano gli esponenti del Comitato – Già la notizia di una modifica della raccolta stessa ha contribuito a disincentivare i comportamenti virtuosi. Si iniziano a vedere ai lati delle strade buste di immondizia abbandonata. Tante le lamentele da parte dei residenti del quartiere, soprattutto da parte degli anziani, che se dovesse passare questa idea scellerata dei ‘cassonetti intelligenti’ ahinoi che di intelligente non hanno proprio niente, sarebbero costretti a conferire non più sotto casa ma nelle zone di concentramento, ed obbligati a percorrere lunghi tratti a piedi. L’esperienza di altre città ci dice che ogni postazione fissa sviluppa l’accumulo di immondizia da parte dei male intenzionati. Anche a Campo dell’Oro, lamentano il non sempre rispetto del giorno del ritiro del rifiuto stabilito, sicuramente dovuto alla riduzione di personale di CSP, dovuto al taglio dei lavoratori interinali. Invece di cercare, nei tempi tragici del Covid che stiamo vivendo, di incentivare il lavoro per rifar partire i consumi, si tagliano i posti di lavoro. Non vorremmo che questa pratica, insieme alle intenzioni manifestate di privatizzare alcuni servizi della Municipalizzata, come i Servizi Cimiteriali, i Servizi del Verde e le Farmacie, quest’ultime in attivo, vadano nelle direzione di vendere ai privati. L’obiettivo dei privati è quello di fare profitto, sicuramente non quello di dare un servizio corretto alla cittadinanza”.