Finanziamento AdSP, FI: “Il governo di centrodestra ha dimostrato grande attenzione per Civitavecchia”

“Fratelli d’Italia plaude e ringrazia il Governo per aver assegnato ed erogato la somma di 35 milioni all’ Autorita’ di Sistema Portuale per l’acquisto dell’area denominata Polo di convergenza turistica Civitavecchia Porto – Fiumaretta e per la realizzazione dell’asse stradale per una nuova viabilità di accesso al porto, attraverso l’acquisto e la riqualificazione dell’area ex Italcementi, opere che contribuiranno a cambiare il volto della Città valorizzando aree fondamentali per lo sviluppo del territorio.

Grazie al governo Meloni ed alla passata amministrazione comunale di centrodestra, Civitavecchia ha ottenuto un investimento molto rilevante: dopo anni di chiacchiere e di attese il governo di centrodestra ha dimostrato grande attenzione per Civitavecchia, finanziando con ben 35 milioni di euro una progettualità portata avanti con lungimiranza dalla giunta Tedesco, anche grazie al contributo di Fratelli d’Italia, che con i propri assessori e consiglieri comunali si è prodigata fattivamente per raggiungere questo importante risultato insieme alle altre forze politiche della coalizione.

Auspichiamo che l’attuale amministrazione comunale prosegua sul percorso avviato, dando continuità ad un progetto che potrà aprire alla nostra Città importanti prospettive di sviluppo, soprattutto in una fase in cui, con l’imminente chiusura della centrale di Tvn, sarà necessario fronteggiare le preoccupanti vertenze occupazionali che si stanno delineando sia in Porto sia nelle imprese dell’ indotto Enel, mettendo a dura prova il tessuto economico e sociale della Città.

Fratelli d’Italia è pronta a continuare a fare la propria parte, insieme alle altre forze di centrodestra, ad ogni livello istituzionale, in primis a livello regionale e nazionale dove è forza di governo, con la speranza di riuscire a trovare le necessarie sinergie con l’attuale amministrazione comunale.

Il futuro di Civitavecchia, l’attrazione di importanti investimenti e la creazione di opportunità di lavoro, nel quadro di una prospettiva di crescita finalmente libera da pesanti servitù ambientali, continua a rappresentare per Fratelli d’Italia una priorità assoluta: per trasformare questi obiettivi in realtà occorreranno, proprio come per l’accordo Fiumaretta-Italcementi, lungimiranza e concretezza”