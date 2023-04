FIADEL: “Solidale con i dirigenti licenziati da AdSP e con il personale in sciopero”

CIVITAVECCHIA – Dal sindacato FIADEL, Coordinamento provinciale Roma Nord, riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo da una testata on Line che sono stati licenziati presumibilmente per giustificato motivo oggettivo quattro dirigenti dell’autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. Il licenziamento è avvenuto successivamente a un provvedimento dell’ente con il quale è stata rideterminata la pianta organica. La scrivente organizzazione sindacale si era già espressa contraria al licenziamento del personale dirigenziale in quanto la normativa vigente e cioè l’articolo 23 comma due del decreto legislativo 84/94 prevede che in casi di esubero di personale dirigenziale debba essere attivata la procedura di mobilità tra autorità portuali come già affermato dal ministero dei trasporti e dell’infrastrutture nel caso della soppressione dell’autorità portuale di Trapani. La FIADEL esprime la propria solidarietà ai dirigenti licenziati e al personale dell’autorità portuale che in questi giorni stanno lottando insieme alle loro organizzazioni sindacali il contratto di secondo livello”.

Il coordinamento provinciale Roma nord