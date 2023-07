FI: “Si rimetta al centro la politica eliminando allontanando le persone che dividono”

CIVITAVECCHIA – “In questi quattro anni comunale non sono mancate le difficoltà, da un’eredità pesante lascito dall’amministrazione a cinque stelle, alla pandemia da Covid-19, fino alla grave crisi economica internazionale causata dall’aggressione russa all’Ucraina, ma non si può certo rimproverare all’attuale maggioranza di essersene stata con le mani in mano. In particolare, vogliamo ricordare l’importante contributo apportato dagli esponenti di Forza Italia quando hanno avuto la responsabilità di guidare assessorati importanti come quelli ai lavori pubblici e ai servizi sociali, autori di interventi e realizzazione che hanno lasciato il segno nella nostra città.

L’epilogo dell’ultimo Consiglio Comunale ci spinge però a riflettere sulla compattezza “da ritrovare” della maggioranza che guida la città e su quale siano le priorità dell’azione amministrativa da realizzare entro la fine del mandato per mantenere fede agli impegni presi con i cittadini durante la campagna elettorale del 2019 che ha visto trionfare la coalizione di centrodestra.

Oggi per Forza Italia è giunto il momento di far chiarezza tra i partiti della coalizione, rimettendo la politica al centro dell’agire amministrativo e allontanando le persone che dividono, invece di unire e di lavorare per il bene comune.

Quello che conta per Forza Italia è che si rimetta al centro la buona politica, quella per i cittadini, quella del fare, eliminando i personalismi e gli eccessi di protagonismo da social.

Condividiamo quindi la richiesta degli amici di Fratelli d’Italia per l’immediata convocazione di un tavolo di confronto regionale affinché si inizi a lavorare da subito per rinsaldare l’unità della coalizione, individuare le “figure idonee” a continuare il buon lavoro fatto, e preparare le sfide elettorali che ci attendono nel 2024, dalle europee alle comunali”

Coordinamento Forza Italia Civitavecchia