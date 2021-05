FdI solidale con i residenti di via Terme di Traiano: “Troppi mezzi pesanti”

CIVITAVECCHIA – Da Fratelli d’Italia Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Fratelli d’Italia esprime solidarietà ai residenti di via Terme di Traiano, tornando a stigmatizzare il notevole ed incontrollato traffico di mezzi pesanti su questa importante arteria viaria, soprattutto i tir che scaricano quotidianamente tonnellate di rifiuti di Roma nella discarica di Civitavecchia: camion a rimorchio che dal primo mattino, come hanno fatto presente i residenti, passano incessantemente sulla strada causando traffico, portando odori nauseabondi e provocando rotture del manto stradale!!

Già in passato Fratelli d’Italia aveva più di una volta posto questo problema sul via vai dei mezzi pesanti nella città ma, da parte dell amministrazione comunale, nulla è stato fatto!!! Il sindaco Tedesco, in un comunicato stampa, aveva ostentato determinazione e fermezza nell’affrontare la problematica ma, come triste consuetudine della attuale amministrazione comunale, alle parole non sono seguiti i fatti! Quali iniziative ha assunto il sindaco e la sua giunta? La polizia locale che doveva monitorare il flusso di mezzi pesanti dove sta???

Ricordiamo al sindaco Tedesco che sia a nord che ha sud di Civitavecchia, ancora oggi e da molti anni, ci sono cartelli stradali che limitano l’accesso ed il transito di mezzi pesanti, autocarri ed autotreni con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ma tali limitazioni al traffico veicolare vengono sistematicamente violate ed i varchi elettronici a suo tempo installati probabilmente non sono funzionanti…!

Con l’occasione torniamo a sottolineare la situazione sempre più disastrosa ed insostenibili del traffico, veicolare e della sosta selvaggia, cn auto in doppia e tripla fila, stalli degli autobus perennemente occupati da auto in sosta vietata, manto stradale in condizioni pietose, con buche pericolosissime, marciapiedi dissestati e barriere architettoniche ovunque: insomma, la giunta Tedesco, si segnala per non avere prodotto nulla, nessuna iniziativa, nessuna idea, nessun progetto…la giunta del nulla!!!”

Emiliano Alesini – Responsabile viabilità di Fratelli d’Italia Civitavecchia