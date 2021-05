FdI: “Pronti a rientrare in maggioranza se…”

CIVITAVECCHIA – Poche righe per confermare in sostanza i rumors di questi giorni. Con un breve comunicato stampa il circolo cittadino di Fratelli d’Italia non smentisce infatti la possibilità di rientrare in maggioranza qualora le condizioni dettate vengano accolte. Un bel cambio di passo rispetto alla chiusura totale manifestata pochi mesi fa a seguito della defenestrazione dalla Giunta Tedesco e dalle successive continue accuse di fallimento politico rivolte agli ex alleati della maggioranza. Insomma, a quanto pare le voci di trattative “romane” per far rientrare FdI nella Giunta Tedesco sono fondate; resta da capire se andranno in porto.

“La posizione di Fratelli d’Italia sulla situazione politico amministrativa di Civitavecchia è la stessa di 6 mesi fa – si legge nella nota del partito – quando senza alcuna valida motivazione politica il sindaco Tedesco ha deciso la estromissione del partito dalla maggioranza. Ora come allora le tematiche sul tappeto per discutere di una ricomposizione dell’alleanza di centrodestra che ha determinato la vittoria elettorale del 2019 sono legate al rispetto del programma elettorale e alla definizione di proposte e soluzioni condivise per affrontare le emergenze della città, soprattutto in questo momento di crisi dovuta alla pandemia e necessità di ripartenza, oltre che al rispetto del ruolo e della dignità di Fratelli d’Italia e di rappresenta il Partito, ad ogni livello. Qualunque altra ipotesi al di fuori di questa logica di riferimento, che costituisce una premessa essenziale per riprendere il confronto, appare pertanto destituita da qualsiasi fondamento”.