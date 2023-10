FD, Circolo Pirgy: “Abbiamo bisogno di chiarezza e senso di responsabilità”

SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo dal Circolo Pirgy di Fratelli d’Italia:

“Consiglio comunale senza consiglieri di opposizione e il Sindaco che esce dal retro per evitare i cittadini che lo attendono fuori dal Comune. Questo è un segno di serenità amministrativa e che le cose vanno bene? Che si possa camminare a testa alta tra la gente?

Tralasciando i punti e gli argomenti non certo gratificanti su cui la stampa nazionale ha puntato il dito e acceso i riflettori, ripartiamo dalla nostra Santa Marinella: i lavori della discesa al mare di fronte a Via Giuliani sono fermi e non c’è nemmeno un cartello che indichi quando inizieranno o il responsabile di progetto nè tantomeno i tempi di realizzazione. La Limonaia non pervenuta, dei lavori della piscina se ne è parlato solo alla stampa, il parco della Quartaccia inaugurato e subito chiuso.

Abbiamo solo poche certezze: il Presidente della Multiservizi è stato riconfermato, l’assegnazione della Perla del Tirreno è stata fatta nonostante la ditta vincente non abbia risposto al bando in modo completo, il cimitero privatizzato.

Non si organizzano da tempo, neanche in estate, eventi che possano valorizzare il nostro territorio e creare indotti utili e importanti per i nostri commercianti e per il turismo in generale. Per poi essere presi in giro dal Sindaco che invece afferma che “la stagione estiva è stata un successo”!

Purtroppo si e’ parlato di Santa Marinella attraverso la stampa locale e nazionale solo per situazioni imbarazzanti, che poco hanno a che fare con l’amministrare e che di certo non rendono merito alla nostra splendida cittadina.

Da tempo veniamo derisi e illusi da questa amministrazione riguardo proposte e iniziative mai realizzate come il raddoppio del sottopasso a Valdambrini o una piscina nuova.

Ci limitiamo a chiosare l’operato di questa amministrazione senza calarci in chiacchiere da bar, sottolineando però le modalità di una mala gestione della cosa pubblica che offende e delude tutti gli abitanti e i fruitori di questa Città.

Abbiamo bisogno di chiarezza e senso di responsabilità: signor Sindaco ci guardi in faccia, esca allo scoperto e soprattutto dalla porta di uscita del Comune, non dal retro! Il suo comportamento merita delle scuse ufficiali ad ognuno dei santamarinellesi che rappresenta”