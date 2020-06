Emergenza Covid-19, i ringraziamenti dell’UGL

CIVITAVECCHIA – Dall‘UGL Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“In questo momento di grande preoccupazione, per quanto la nostra città ha vissuto a causa del Corona Virus e che purtroppo ancora non prossimo dire di esserne usciti definitivamente, desideriamo esprimere il nostro ringraziamento e il nostro elogio di vicinanza per lo straordinario lavoro svolto da tutto il personale Ausiliari, Oss e in particolare i Pulitori che nonostante la gravissima situazione hanno prestato il loro servizio con grande sacrificio e difficoltà anche a scapito delle loro famiglie.

Un ringraziamento va anche alla ASL RM 4 e all’Azienda Servizi Integrati con il suo staff di responsabili anticovid, che hanno saputo con grande professionalità organizzare e guidare sapientemente tutto il personale, non lasciandolo mai solo e affiancandolo nei momenti più critici.

Non per ordine di importanza siamo, ovviamente, vicino anche a tutti i lavoratori contagiati, ai quali inviamo un Plauso particolare.

L’Ugl sarà sempre al vostro fianco nelle azioni che saranno necessarie per garantire la tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori, perché siamo fortemente convinti che tutte le grandi crisi debbono essere fronteggiate insieme, attraverso la coesione sociale e il senso di responsabilità”.

UGL Civitavecchia – Sede Utl di Roma