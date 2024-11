Emanuela Mari: “A Civitavecchia una differenziata più efficiente grazie alla Regione”

LAZIO – Trecentomila euro per aggiornare la raccolta differenziata e renderla un servizio più a misura di cittadino e al passo con i tempi. E’ il risultato tangibile della vicinanza della Regione Lazio al territorio di Civitavecchia, come spiega il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

“Posso annunciare con piacere che la direzione ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ha concluso l’Avviso pubblico per il potenziamento, l’efficientamento e l’innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, accordando finanziamenti per oltre nove milioni di euro a più di 40 Comuni. Tra questi figura anche Civitavecchia, che gioverà di uno stanziamento da 300mila euro per un progetto che prevede un impegno di spesa totale di 438mila. Si tratta del coronamento di un’azione amministrativa che nasce da me insieme all’allora assessore all’Ambiente Manuel Magliani e all’allora Sindaco Ernesto Tedesco in un perfetto gioco di squadra, per far sì che il conferimento dei rifiuti a Civitavecchia fosse più efficiente e funzionale. Grazie a questo contributo, potremo quindi mettere in campo una progettualità capace di migliorare la qualità di vita dei cittadini e insieme le percentuali di recupero della frazione differenziata nel Comune. Questo significa prendersi davvero cura dell’ambiente, cercando di rendere più facile alle famiglie la fondamentale azione del riciclare”, conclude Emanuela Mari