SANTA MARINELLA – “E’ tutto pronto per il primo appuntamento elettorale di queste Europee, a Civitavecchia, fissato per venerdì 19 aprile alle ore 18:00, quando all’interno dell’Aula Pucci in Piazzale Guglielmotti ci sara’ Marietta Tidei, ad aprire l ‘intervento del leader di partito Matteo Renzi, protagonista dell’incontro “Verso gli Stati Uniti d’Europa”, un momento importante che ci vede prossimi all’appuntamento delle elezioni Europee, dichiara Michel Emi Maritato, una svolta importante per il nostro Paese grazie all’ apporto del nostro gruppo, in questo momento storico difficile dove abbiamo necessità di rinnovamento, si parte da Civitavecchia per portare la vostra voce a Bruxelles, conclude l esponente di Italia Viva, dando appuntamento nell’aula del consiglio comunale di Civitavecchia”, conclude l’esponente di Italia Viva, Michel Emi Maritato