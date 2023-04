Domenica Forte e Traiano in blu per la consapevolezza sull’autismo

CIVITAVECCHIA – Il blu per accendere i fari sull’autismo. Dal 2016 ogni 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, sancita dalle Nazioni Unite per manifestare solidarietà e favorire la conoscenza sulla tematica del Disturbo dello Spettro Autistico.

Anche Civitavecchia sarà tra le città del mondo che celebreranno questa ricorrenza, illuminando di blu monumenti, piazze, edifici famosi. E questo sarà il colore che, subito dopo il tramonto, abbraccerà sia il Forte Michelangelo che la facciata del teatro Traiano, simboli della città, proprio per sensibilizzare la cittadinanza sulla giornata e sui problemi che richiama.

Commenta l’Assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli: “Ritengo importante che vi sia una cultura dell’attenzione, soprattutto quando si trattano temi delicati quali i disturbi dello spettro autistico. Iniziative come questa hanno proprio questo obiettivo e ringrazio anche a nome del Sindaco l’ammiraglio Marini, che con grande entusiasmo ha aderito all’iniziativa permettendo che anche il Forte sia colorato di blu, domenica dopo il tramonto, assieme al teatro Traiano”.