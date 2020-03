CSP: disposizioni al pubblico per accessi in uffici comunali, farmacie e autobus

CIVITAVECCHIA – Anche CSP Srl sta attuando quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) di domenica 8 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Nei locali adibiti al ricevimento del pubblico sono state adottate misure volte ad evitare condizioni di sovraffollamento anche attraverso l’accesso scaglionato, prevedendo un’adeguata distanza tra l’utenza e gli operatori. L’Azienda raccomanda agli Utenti la massima collaborazione nell’evitare assembramenti all’interno degli uffici e delle farmacie comunali, rammentando come la distanza di almeno un metro tra gli individui rappresenti un presidio di sicurezza importante per limitare il rischio di contagio. Si invitano i cittadini a recarsi negli uffici comunali solo per estrema urgenza e preferire il contatto via mail o telefonico, così come di favorire metodi telematici ed a “distanza” in luogo del recarsi allo sportello.

Immediata attivazione anche per quanto disposto in materia di trasporto pubblico circa la distanza minima di sicurezza fra i passeggeri che viaggiano a bordo dei propri autobus. Gli utenti, fa sapere CSP, devono tenersi ad un metro di distanza anche dal conducente: in questo caso, la linea da non superare viene indicata attraverso un nastro che delimita la zona del conducente sui bus non provvisti di cabina chiusa. Tutto ciò nel rispetto delle direttive imposte dal governo per contenere l’epidemia di Covid-19. Inoltre, gli autisti degli autobus non dotati di cabina non apriranno più la porta anteriore del mezzo (a meno che non si verifichino situazioni di emergenza): i passeggeri potranno utilizzare soltanto quella posteriore.

Già dal 25 febbraio sono in corso attività di potenziamento dei livelli di igienizzazione degli autobus con cadenza quotidiana, utilizzando prodotti igienizzanti e battericidi.