CIVITAVECCHIA – Cordoglio in città per la scomparsa di Massimo Serpa, figura storica della pallanuoto civitavecchiese. Numerosi i messaggi di condoglianze giunti in redazione.

“A nome dell’intero coordinamento del circolo territoriale ‘Giorgio Almirante’ di Fratelli d’Italia di Civitavecchia – afferma il Presidente Paolo Iarlori – esprimo le più sentite condoglianze all’avvocato Francesco Serpa, componente del coordinamento, per il doloroso lutto per la perdita del papà Massimo. In questo momento di dolore tutti i componenti del coordinamento e tutti gli iscritti di Fratelli d’Italia di Civitavecchia esprimono la propria vicinanza ed affetto nei confronti dell’amico Francesco Serpa e della sua famiglia”.

“Il Polo Democratico, lista Tedesco – afferma invece il Coordinatore Mirko Cerrone – porge le più sentite condoglianze all’amico Francesco Serpa per la scomparsa dell’amatissimo papà Massimo. ‘Il Conte’ è stato figura di rilievo dello sport civitavecchiese ed ha saputo accompagnare numerose generazioni di pallanuotisti con competenza, garbo e signorilità”.

Anche la Asd Centumcellae Pallanuoto esprime il proprio cordoglio “per l’improvvisa scomparsa di Massimo Serpa, sempre vicino a tutto il mondo della pallanuoto e dello sport”. “Il Presidente e i soci tutti esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Serpa, inviando un abbraccio caloroso al figlio Francesco, che dal padre ha ereditato la grande passione per la pallanuoto”.